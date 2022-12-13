Чиков сообщил об усилении облав на призывников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил о росте числа обращений от призывников и их родственников из-за того, что молодых людей активно разыскивает полиция. По словам юриста, мужчин забирают сотрудники правоохранительных органов, доставляют в военкомат, после чего их «одним днем забирают в войска».

Растет число обращений от призывников и их родственников. Молодых людей активно ловит полиция, потом доставляют в военкомат и одним днем их забирают в войска. В основном речь о Москве, но также Волгоград, Владивосток и другие города, — написал Чиков.

Он отметил, что военкоматы не оповещают призывников надлежащим образом — присылают письма с повесткой, звонят, а не лично вручают документ, а когда человек не приходит, следует обращение в полицию с просьбой принудительно доставить призывника. При этом, как рассказал Чиков, одновременно идут угрозы возбудить уголовное дело об уклонении от военной службы по статье 328 УК РФ.

Ранее Чиков заявил, что практика насильственной доставки сотрудниками полиции призывников в военкоматы незаконна. Так он отреагировал на участившиеся сообщения об облавах. Юрист также дал ряд советов по защите прав.

СМИ ранее сообщали, что в Москве полиция задержала и увезла в военкомат несколько студентов-очников Финансового университета при правительстве РФ. Как впоследствии выяснилось, поводом для задержания стало то, что учащиеся не успели прикрепиться к военкомату после переезда в новое общежитие.