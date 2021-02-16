«Четыре попытки»: автоэксперт назвал способы завести машину в мороз

https://static.news.ru/photo/d94cc916-7047-11eb-8676-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выезд на автомобиле превращается в проблему, когда зима преподносит сюрпризы в виде аномальных снегопадов и сильных заморозков. Проблемы с тем, чтобы завести выстуженную машину испытывал хоть раз каждый автолюбитель. О том, как справиться с этой проблемой и на каких шинах можно двигаться в снегопад, рассказал руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

В первую очередь он советует во время значительной минусовой температуры сперва дать нагрузку на аккумулятор. Для этого включают ближний свет или вентилятор-отопитель. После этого можно запускать мотор. При этом сильно газовать на холостых нельзя, а на «оживление» двигателя у водителя всего четыре попытки.

Добавлять газу не нужно. Если вы первый раз запускаете двигатель и машина не завелась, то сделайте вторую попытку. И, самое главное, если на четвёртую попытку машина не заводится, лучше не экспериментировать, потому что можно залить топливом цилиндры и запуск станет невозможен, нужно будет применять какое-то механическое воздействие, — пояснил Мартыненко в эфире «Радио 1».

Зимой эксперт также советует использовать более жидкое масло и не экономить на охлаждающей жидкости. Её лучше взять с самыми морозоустойчивыми показателями. Мартыненко также обратил внимание на разницу при запуске авто с автоматической и механической коробкой передач.

Если вы заводите в мороз машину с механической коробкой передач, то нужно выжать сцепление и сделать запуск. Если это автоматическая коробка передач, то когда вы заводите автомобиль, дайте ему возможность немного поработать. Чтобы тёплое масло могло пробежать по всей трансмиссии и прогреть все агрегаты. Сразу двигаться не рекомендуется, — советует автоэксперт.

Что касается шин для передвижения по засыпанным снегом дорогам, то тут, советует Мартыненко, следует выбрать шипованную резину. Однако разъезжать по городским улицам на шипах не очень удобно. Если нет экстремального снега, то комфортнее будет ездить на «липучках». Кроме того, покрышки, которые лежали без дела несколько лет, использовать не стоит, даже если они на вид как новые.

Ранее автоэксперт Илья Пименов дал советы по управлению автомобилем в снегопад, сообщал NEWS.ru.