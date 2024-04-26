Четыре американки пошли по пути Ким Кардашьян и заразились ВИЧ DM: 59 женщин могли получить ВИЧ после процедуры «вампирский лифтинг» в США

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Кардашьян

В США четыре женщины заразились ВИЧ, сделав «вампирский лифтинг» (процедура омоложения с помощью инъекций тромбоцитами плазмы), который популяризировала светская львица и блогер Ким Кардашьян, пишет Daily Mail. В ходе проверки у сотрудников косметологического салона обнаружились поддельные сертификаты и дипломы. По данным издания, это первые известные случаи заражения вирусом иммунодефицита человека, передаваемого с помощью косметической процедуры.

Издание сообщает, что все заразившиеся женщины посещали салон красоты VIP Beauty Salon and Spa в Альбукерке в Нью-Мексико в 2018 году. После заведение было закрыто из-за многочисленных нарушений, а его владелица 62-летняя Мария Рамос де Руис была приговорена к 3,5 года тюрьмы за ведение медицинской практики без лицензии. Во время осмотра помещения были найдены шприцы без этикеток с растворами, которые хранились в холодильнике с продуктами. По предварительным данным, ВИЧ мог распространиться из-за повторного использования игл. Всего, по данным следствия, вирус могли получить 59 посетителей салона.

Ранее стало известно, что ученые из Нидерландов сумели извлечь часть ДНК вируса иммунодефицита человека из генома, повысив тем самым надежды на излечение ВИЧ-инфицированных. Авторы исследования использовали так называемые молекулярные ножницы и сфокусировались на участках генома вируса, которые остаются неизменными у всех известных штаммов ВИЧ. В итоге им удалось добиться излечения ВИЧ-инфицированных клеток.