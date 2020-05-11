Чернышенко назвал условия для открытия летнего турсезона

https://static.news.ru/photo/029ada4e-9374-11ea-9723-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристический сезон в России может состояться летом в случае, если сейчас граждане будут соблюдать необходимые ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

По его словам, при появлении тенденции к снижению заболеваемости некоторые регионы страны смогут принимать решения о постепенном снятии ограничений.

И тогда наши граждане смогут поехать. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян, — сказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде.

Кроме того, он подчеркнул, что туристическая отрасль оказалась наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса как в России, так и за рубежом.

Как ранее писал NEWS.ru, все туристические направления сохраняют ограничения на поездки для иностранных туристов из-за распространения коронавируса, говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН.