Чернышенко назвал условия для открытия летнего турсезона

Туристический сезон в России может состояться летом в случае, если сейчас граждане будут соблюдать необходимые ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
По его словам, при появлении тенденции к снижению заболеваемости некоторые регионы страны смогут принимать решения о постепенном снятии ограничений.
И тогда наши граждане смогут поехать. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян, — сказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде.
Кроме того, он подчеркнул, что туристическая отрасль оказалась наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса как в России, так и за рубежом.
Как ранее писал NEWS.ru, все туристические направления сохраняют ограничения на поездки для иностранных туристов из-за распространения коронавируса, говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН.
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