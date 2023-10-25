«Чернушный маскарад»: в РПЦ призвали не праздновать Хеллоуин Представитель РПЦ Кипшидзе призвал россиян не праздновать Хеллоуин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не следует праздновать Хеллоуин, культ смерти, который сопровождает его, является чуждым для православной культуры, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В беседе с Lenta.ru он назвал данный праздник «чернушным маскарадом» и выразил недоумение, почему он так популярен.

Культ смерти, который неотделим от Хеллоуина, является чуждым нашей культуре. У нас есть свои праздники, которые, как мне кажется, не раскрыты в полной мере, которые могли бы получить большее распространение, чем этот чернушный маскарад, вызывающий непонятный ажиотаж, — пояснил представитель РПЦ.

По словам Кипшидзе, одержимость страшными историями и мертвецами является иррациональной. Он считает, что подобное не дает ничего хорошего людям, в особенности детям, которые принимают участие в подобных мероприятиях. Он призвал школы или другие госучреждения отказаться от «подобного рода шоу».

В любых общественных структурах, связанных с обучением детей за государственный счет, этот праздник неуместен. Я считаю, что государство должно поддерживать те праздники, которые имеют отношение к отечественному духовному, культурному, историческому наследию, — заключил Кипшидзе.

Власти Краснодарского края ранее рекомендовали местным заведениям не праздновать Хеллоуин. Администрация разослала им письмо, где указывается, что данный праздник несвойственен культурным и историческим ценностям, а 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.