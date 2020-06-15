В начале июня в Москве открылись места отдыха у водоёмов, в том числе с возможностью искупаться. Тем не менее времяпрепровождение в пресной воде и на пляжах может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем. О том, с какими заболеваниями рискует столкнуться человек во время купания или пикника в такой местности, — в материале NEWS.ru.

Летом, купаясь в реке или озере, мы прежде всего можем заразиться различными инфекциями. В первую очередь речь идёт о лямблиозе. Лямблии обычно находятся в тех местах, где в воду попадают нечистоты. Столкнуться с этой инфекцией можно, если выпить заражённую воду или глотнуть её во время купания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вирусолог, аллерголог и иммунолог Георгий Викулов.

Находясь в водоёме, человек также может подхватить ротавирусную инфекцию. Она проявляется тяжёлой диареей и рвотой. Порой ротавирусом одновременно заражается целая семья, отмечает специалист.

При нахождении в несолёной воде также существует риск столкнуться с различными паразитами. Температура воды около 20 градусов является хорошей средой для размножения гельминтов. Наиболее подвержены опасности дети и лица старших возрастных групп, в особенности с хроническими заболеваниями, подчёркивает Викулов.

Кроме того, во время купания в речке или озере россияне могут заразиться опасным инфекционным заболеванием лептоспирозом, которое называют водной лихорадкой. Начальная стадия этой болезни проявляется высокой температурой, сильными головными и мышечными болями, ознобом, покраснением глаз и болью в животе. Наиболее частый переносчик лептоспироза — грызуны, отмечает Викулов. Лептоспиры проникают в организм через порезы и потёртости кожи, а также через слизистую оболочку глаз, носа и рта.

Специалист отметил, что при купании в пресной воде и фонтанах люди рискуют столкнуться с кампилобактериозом. Он характеризуется синдромом общей интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

Я бы рекомендовал не купаться в пресных водоёмах и не пить некипячёную воду. Помимо кишечных инфекций, при заглатывании воды из водоёма можно заразиться гепатитом А, а также холерой, переносчиком которой обычно являются люди из южных стран. Кроме того, есть шанс столкнуться с аденовирусной инфекцией и полиомиелитом. Георгий Викулов вирусолог, аллерголог и иммунолог вирусолог, аллерголог и иммунолог

Проблемы со здоровьем могут появиться и у тех россиян, кто не купался, а просто провёл время на пляже. Через контакт с песком или травой зачастую происходит заражение глистами. Связано это с тем, что по пляжу ходят животные, которые периодически там испражняются, заявила в разговоре с NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

Заражение может произойти как через рану, так и оральным способом — человек потрогал руками песок, а потом потянул их в рот. Стоит понимать, что глисты особенно хорошо размножаются в тёплой среде, а также в присутствии воды. Кроме того, на пляже, как и в водоёме, есть шанс заразиться сальмонеллёзом. Людмила Лапа терапевт терапевт

Чтобы избежать заражения, специалист рекомендовала не лежать на песке и траве без подстилки и лишний раз не притрагиваться к ним руками.

Между тем эксперты советуют россиянам не проводить на пляже слишком много времени. По словам отоларинголога Владимира Зайцева, долгое пребывание в воде грозит фарингитом, отитом, ринитом и другими заболеваниями. А длительное нахождение на солнце, особенно в активные часы, может привести к обгоранию кожи и перегреву тела, отмечают специалисты.