«Человеческие» лекарства предлагают разрешить для лечения животных

До конца августа в правительство для получения отзыва поступит инициатива о применении «человеческих» лекарств для лечения животных. Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, если закон будет одобрен, ветеринарам проще будет использовать препараты.

Минсельхоз уже поддержал законопроект, рассказал депутат. Лечить животных станет значительно проще: будет расширен перечень ветпрепаратов, врачи смогут эффективнее проводить анестезию, лечить сложные заболевания и заниматься их профилактикой.

Мы это уже согласовали с Минсельхозом, Минсельхоз нас поддержал, и сейчас мы готовимся это направить в правительство в виде сформулированного проекта закона. Ориентировочно это будет сделано на следующей неделе, — сказал депутат.

По мнению зампредседателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Кирилла Черкасова, в стране должен быть единый подход к подобным вопросам.

Ранее правительственная комиссия поддержала законопроект, предусматривающий запрет продажи животных в зоомагазинах и на рынках.