Чеченский спецназовец удалил Instagram-аккаунт после слов об «оккупантах»

Офицер полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Ильяс Солтаев удалил свой профиль в Instagram. Это произошло после того, как в Сети стали широко расходиться его посты, посвящённые началу штурма Грозного 31 декабря 1994 года. В них он назвал российских военных «оккупантами» и прославлял боевиков. Сейчас его аккаунт polkovnik__95, имевший более 85 тысяч подписчиков, недоступен, сообщает «Кавказ.Реалии» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

За несколько дней чеченцы на голову разгромили отряды федералов <...>. Сотни единиц техники, тысячи убитых оккупантов лежали на улицах Грозного, — подписал спецназовец опубликованные фотографии.

После резонанса, возникшего из-за его высказываний, Солтаев опубликовал ещё одну сторис, в которой заявил, что предшествующие публикации были удалены из-за пользовательских жалоб, и добавил: «Свиньи, мы так с детства вас называли». Несмотря на то что сейчас страница спецназовца уже удалена, скриншоты записей остались сохранёнными у пользователей.

Отмечается, что в официальном аккаунте полка спецназа имени Кадырова (polk_a_a_kadyrova_) никак не комментируют данную ситуацию со своим сотрудником.

Штурм Грозного в ходе первой чеченской войны начался 31 декабря 1994-го и продлился несколько месяцев. Федеральные войска понесли серьёзные потери в первые дни операции. По данным Генштаба РФ, всего погибло 1426 российских военных.

Ранее сообщалось о возвращении в Чечню соратницы эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Рубати Мицаева прилетела в Грозный из Германии в декабре. Как сообщил региональный министр по национальной политике Ахмед Дудаев, это стало возможно с разрешения главы Чечни Рамзана Кадырова.