Частная гвардия или выдумка блогеров: что такое «Чёрная армия» Тувы Спецрейсом ФСБ в Москву вывезены 14 членов сообщества «Кара шериг». Мнения местных источников о нём расходятся почти диаметрально

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22 июня спецрейсом из Тувы в Москву, а затем в изолятор «Лефортово» доставили 14 предполагаемых лидеров местного преступного мира. В эфире программы «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на «органы» задержанные были названы главами криминального движения «Кара шериг», или «Чёрная армия». Всего во время этого рейда было задержано 30 человек. Разными источниками сообщалось, что операция проводилась центральным аппаратом ФСБ без ведома местных силовиков. Выражение «кара шериг» уже мельком упоминалось в федеральных СМИ, правда, не как название преступной организации, а скорее в качестве некоей криминальной субкультуры. Вообще, отзывы местных об этом явлении самые полярные, одни называют выдумкой, другие — криминальной гвардией, напрямую связанной с известными политиками федерального уровня. В том, что это такое на самом деле, пытался разобраться NEWS.ru.

Сибирская Мексика

То, что Республика Тыва — один из самых, если не самый криминальный регион России, не оспаривается даже официально. Таковым в своих репортажах его вполне открыто называют государственные СМИ. Республика лидирует по количеству особо тяжких преступлений.

По данным же исследовательского проекта «Если быть точным», регион сильно выделяется даже на фоне российских антилидеров рейтинга преступности и приближается по этому показателю к странам Южной Америки. Каждый год здесь по криминальным причинам погибают или получают тяжкие травмы более 200 человек на 100 тысяч населения. Для сравнения, в среднем по России — 38 человек на 100 тысяч. Он также самый бедный в стране. На доход ниже прожиточного минимума живёт 32% населения республики, в то время как средний уровень по РФ — 12,1%.

1 марта 2021 года на портале Znak.com вышел репортаж оттуда под заголовком «Распад государства в российской столице убийств» — сейчас материал недоступен, так как издание приостановило работу и закрыло доступ к сайту, объяснив это ограничениями на работу СМИ после начала спецоперации на Украине. Материал сопровождался фотографиями, довольно необычными для Центральной России даже 1990-х годов. Например, это снимок двора обычной жилой многоэтажки в Кызыле, столице республики, обнесённого глухим забором с колючей проволокой поверху, или фото магазина в одном из райцентров, где покупателей и продавца разделяет железная решетка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упоминалась там и «Чёрная армия». По словам автора репортажа, в республике мало знают о таком явлении, как АУЕ («Арестантское уголовное единство» — организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена). Также не используются привычные нам понятия «братва» или «братки», но есть общее название для уголовной среды выходцев из тюрем — «кара шериг». По словам местного предпринимателя, которые приводятся в репортаже, организованная преступность в Туве обложила весь бизнес данью, тех, кто не платит, в конце концов убивают, а местные правоохранители якобы почти поголовно крышуют рэкет.

В 2018 году журналистка тувинского телеканала «108» Альмира Сенди написала в соцсетях пост, где похожим образом упомянула «чёрную армию».

«Кара шериг» действуют в основном в кожуунах (муниципальных районах. — NEWS.ru). Это может быть и преступный клан, и группа бывших заключённых. Активно пропагандируют тюремные правила среди молодёжи, вербуют в свои ряды даже школьников. У «Кара шериг» во главе стоит один влиятельный человек — сторонники называют его «байдалист». «Байдал» — обстоятельство. То есть человек, который следит и контролирует определённую территорию. Все подчиненные «черных войск» собирают «полошняк» — дань. Деньги тратятся по-разному, в основном отправляют «старшим». Это мужчины, которые находятся в местах лишения свободы, — рассказала Сенди.

Как утверждала журналистка, связь со старшими «Кара шериг» поддерживается по телефону, а в сбор дани принудительно вовлечены даже водители маршрутных такси, курсирующих между Кызылом и райцентрами Тувы.

Сенди также описала классический внешний вид «чёрного воина»: носит чёрные сапоги, спортивные штаны, длинную куртку, у которой воротник всегда поднят и закрывает половину лица. Разговаривают члены «Кара шериг», по ее словам, поворачивая голову в сторону, через воротник. По словам Альмиры Сенди, члены этого сообщества не стараются вести здоровый образ жизни, злоупотребляют алкоголем и наркотиками, а выращивание и оборот наркотиков — один из основных видов их бизнеса.

В целом описанное ничем особенно не отличается от современной тюремной субкультуры АУЕ, распространённой, например, в Забайкалье. Происхождение термина «чёрная армия» источники в республике объяснить затрудняются (есть версия, что оно связано с чёрным цветом робы заключённых). Сообщество не имеет националистического характера, в нём на равных состоят как коренные тувинцы, так и русские. Однако среди задержанных 22 июня русских нет, рассказал NEWS.ru источник в Туве.

Фото: Nikolay Arsen'ev/Russian Look/Global Look Press

«Кара шериг» — это самоназвание, причём многие криминальные авторитеты призывают от него отказаться из-за боязни, что такое «брендирование» привлечёт к местному криминальному миру излишнее внимание, объясняет собеседник NEWS.ru.

При этом некоторые наблюдатели видят за «Кара шериг» более серьёзную организацию, чем кажется на первый взгляд.

След «чёрного мальчика»

Как рассказал NEWS.ru бывший помощник спикера хурала (парламента) Тувы, оппозиционный общественник и издатель газеты «Риск» Сергей Конвиз, имена задержанных ФСБ 22 июня до сих пор неизвестны. Однако, по слухам, среди них есть и местные чиновники. Он сторонник версии, что «Кара шериг» — сообщество довольно организованное и связанное с известными в регионе политиками. При этом с представителями власти Тувы есть конфликт у самого Конвиза.

Надо сказать, что упомянутый выше материал Znak.com после публикации вызвал острую реакцию властей республики. Тогдашний глава Тувы Шолбан Кара-оол (на данный момент он покинул должность и избрался в Госдуму, где занимает пост одного из зампредов нижней палаты) заявил, что «писаками займутся юристы». Уроженец республики, писатель Роман Сенчин, комментируя NEWS.ru этот репортаж и угрозы журналистам со стороны Кара-оола, отметил, что никогда не слышал о «Чёрной армии», а на момент его взросления в регионе существовала вполне типичная для советской провинции русская блатная культура.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Шолбан Кара-оол

Сергей Конвиз в разговоре с NEWS.ru дал этому своё объяснение. Он рассказал, что термин «кара шериг» применительно к организациям уголовников появился в последние пять лет. Более того, он утверждает, что в республике существует мнение о связи семьи бывшего главы Тувы Шолбана Кара-оола с «Чёрной армией».

Это сообщество, которое действует по воровским понятиям. Бывший глава республики имеет фамилию Кара-оол, то есть «чёрный мальчик». Такое название появилось именно при нём, а руководят там активисты из Улуг-Хема (Улуг-Хемский кожуун республики. — NEWS.ru), родины Кара-оола. И вообще, есть такое мнение, что это будто бы «личная гвардия» Кара-оола, — заявил NEWS.ru Конвиз. — Она руководит наркотрафиком в республике, там участвует много людей.

Конвиз утверждает, что в тувинском наркобизнесе заняты от школьных учителей до участковых милиционеров, а на сбор конопли организовывают детей. Потом, по его словам, урожай отправляется в другие регионы «за Саяны».

А старший брат нашего бывшего главы отсидел два года за наркоторговлю, его эфэсбэшники взяли в Красноярске... Наркотики, помимо сбора денег с предпринимателей, — главная статья доходов «Кара шериг», — добавляет он.

Бывший депутат хурала и член «Единой России» Леонид Кара-оол действительно был задержан в августе 2006 года при попытке сбыть 2,68 грамма гашиша и приговорён к трём годам заключения. На тот момент Шолбан Кара-оол возглавлял тувинское отделение «Единой России», через год его назначили главой республики. Тувинские единороссы не комментировали инцидент с Леонидом Кара-оолом, но отмечали что, несмотря на приговор, исключать его из партии не станут. В семье Кара-оол есть ещё один брат, Юрий Валерьевич, который третий созыв заседает в Верховном хурале, возглавляя комитет по безопасности, правопорядку и приграничным вопросам.

Сергей Конвиз выступает политическим оппонентом Шолбана Кара-оола уже более 15 лет. В 2009 году его 29-летний сын Александр был убит, тело с ножевыми ранениями нашли спрятанным на обочине дороги в пяти километрах от его залитого кровью автомобиля. Официальной версией следствия стало разбойное нападение, задержанный по подозрению в нём безработный получил 12 лет тюрьмы. Сам Сергей Конвиз заявлял, что считает убийство сына местью за свою политическую деятельность, а его издание «Риск» писало о некоем «правительственном следе» в этом преступлении.

Считается, что деньги идут в «общак», а «общак» контролирует бывший глава республики, — продолжает Конвиз. — Но, как говорится, не пойман — не вор. Он сам не осуждён. Многие у нас в республике расценивают вот этот наезд московских эфэсбэшников [как наезд] именно на Кара-оола, который бразды правления отпускать не собирается и тем самым препятствует деятельности нового главы республики (с 28 сентября 2021 года ей руководит Вячеслав Ховалыг. — NEWS.ru). Я думаю, что этот визит правоохранителей связан именно с этой ситуацией. У нас впереди очень важные выборы — в городской хурал Кызыла, через год выборы в парламент. Если Кара-оолу удастся сформировать в нём большинство, у него хорошие шансы и на то, чтобы сохранить свои позиции и в парламенте. На сегодня в городском совете на 95% — люди Кара-оола, в парламенте — 60%. [Вероятно], сейчас идёт борьба за то, чтобы очистить эти органы от сторонников бывшего главы, чтобы новый руководитель республики сформировал депутатский корпус под себя.

Сам депутат Госдумы Шолбан Кара-оол не ответил на звонки и сообщения в мессенджерах от корреспондента NEWS.ru, не став комментировать обвинения в свой адрес.

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press Шолбан Кара-оол

Половина мужского населения

Тувинская независимая журналистка Саяна Монгуш высказала NEWS.ru свое понимание ситуации. Информацию о «Кара шериг» она назвала информационным вбросом, также связанным с предстоящими выборами. По её мнению, за этим стоит Союз русскоязычных граждан Тувы (организация прославилась в 2016 году обращением к Владимиру Путину с жалобой на дискриминацию русского населения в республике) либо местные блогеры. Среди последних она назвала Аллу Донгур-оол, колумнистку и политического обозревателя издаваемой Сергеем Конвизом газеты «Риск».

Монгуш уверена, что Конвиз небеспристрастен в своих суждениях о бывшем главе Тувы и, по её словам, «до смерти воюет с любой тувинской властью, меняя флаги на бегу».

Вы никогда не узнаете всей правды,— сказала Саяна Монгуш NEWS.ru. — Тува и тувинцы не живут на Марсе. И, как обычное население, все, кто в системе ФСИН, разумеется, подпадают под систему внутреннюю — в какие-то там авторитеты, иерархию, паханов или красные и серые зоны... Что там такого невероятного может быть у бедных нищих тувинцев в дотационном регионе? Обычные зэки, слишком много, конечно, для такого количества населения имеющих судимость, но эти бредни про некие «кара шериг» от людей, даже не говорящих на тувинском, смешны.

Telegram-канал Аллы Донгур-оол, ещё до объявления по федеральным телеканалам, первым сообщил об операции ФСБ в Кызыле, упомянув, что задержанные относятся к «Кара шериг», и прямо назвав её «тувинской ОПГ» или даже «общественным движением в широком толковании как институт гражданского общества, заполнивший пустующие ниши». В этом же канале со ссылкой на подписчика в связи с «чёрной армией» упоминалось имя Шолбана Кара-оола.

В свою очередь Саяна Монгуш отрицает сколько-нибудь организованный характер «чёрной армии». По ее словам, «они (авторы термина, — NEWS.ru) так объединяют в некое сообщество всех тувинцев, имеющих судимость — а это, наверное, 50% мужского населения навскидку».