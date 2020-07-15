Застрявших в московских обсерваторах петербуржцев отправили домой

https://static.news.ru/photo/01c27728-c6bc-11ea-a45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Санкт-Петербурга, находившихся на карантине в шести обсерваторах Москвы, 15 июля отправили домой на автобусе. Однако транспортное средство не смогло вместить всех желающих.

Как передаёт «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу правительства Петербурга, автобус увёз 47 человек. Один из застрявших в обсерваторе в Северном Бутово петербуржцев рассказал изданию, что изначально предполагалась эвакуация только граждан, зарегистрированных в Северной столице. Однако в салон смогли попасть и несколько жителей Ленобласти — по некоторым данным, шесть человек. Ещё 14 жителей области остались в Москве, возможно их вывезут 18 июля.

В Северном Бутово собеседник издания и его товарищи по несчастью оказались после возвращения с Бали рейсом «Аэрофлота», за билет на который пришлось отдать по 30 тысяч рублей. Обещанная пересадка на рейс до Санкт-Петербурга не состоялась — борт улетел на три часа раньше. Петербуржцам пришлось отправиться в обсерваторы.

Такие ситуации для пассажиров вывозных рейсов или тех, кто ездил за границу по рабочим причинам, с 15 июля исключены. Обсервацию заменили на обязательный тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения из-за рубежа.

Как сообщал NEWS.ru, 14 июля обязательную обсервацию для приезжающих из-за рубежа отменили власти Крыма.