Застрявших в московских обсерваторах петербуржцев отправили домой

Жителей Санкт-Петербурга, находившихся на карантине в шести обсерваторах Москвы, 15 июля отправили домой на автобусе. Однако транспортное средство не смогло вместить всех желающих.
Как
В Северном Бутово собеседник издания и его товарищи по несчастью оказались после возвращения с Бали рейсом «Аэрофлота», за билет на который пришлось отдать по 30 тысяч рублей. Обещанная пересадка на рейс до Санкт-Петербурга не состоялась — борт улетел на три часа раньше. Петербуржцам пришлось отправиться в обсерваторы.
Такие ситуации для пассажиров вывозных рейсов или тех, кто ездил за границу по рабочим причинам, с 15 июля исключены. Обсервацию заменили на обязательный тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения из-за рубежа.
Как сообщал NEWS.ru, 14 июля обязательную обсервацию для приезжающих из-за рубежа отменили власти Крыма.
Добавьте наши новости в избранные источники