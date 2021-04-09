Чаще всего в московских магазинах воруют водку и коньяк

Наибольшей популярностью у магазинных воров в Москве пользуются водка и коньяк стоимостью до 600 рублей. Другие виды алкогольной продукции их интересуют значительно меньше.
Заявления в полицию о кражах в магазинах поступают каждый день,
Из магазинов электроники нередко воруют чехлы для различных устройств, смартфоны, видеорегистраторы, часы и зарядные устройства.
В магазинах, торгующих парфюмерией, с полок регулярно пропадают различные средства для лица, кремы и декоративная косметика.
Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные студенты придумали схему обмана бутиков с одеждой с помощью чеков. Они покупали один предмет одежды, затем срывали с аналогичных товаров магнитные клипсы и якобы возвращали по чеку покупку. Преступную группу сотрудникам полиции удалось раскрыть с помощью охранника одного из магазинов.