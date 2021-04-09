Чаще всего в московских магазинах воруют водку и коньяк

https://static.news.ru/photo/a999010a-9ade-11eb-bb97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Наибольшей популярностью у магазинных воров в Москве пользуются водка и коньяк стоимостью до 600 рублей. Другие виды алкогольной продукции их интересуют значительно меньше.

Заявления в полицию о кражах в магазинах поступают каждый день, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, обычно вместе с недорогим алкоголем воры прихватывают с прилавков сыры, колбасу, фасованную рыбу и шоколад.

Из магазинов электроники нередко воруют чехлы для различных устройств, смартфоны, видеорегистраторы, часы и зарядные устройства.

В магазинах, торгующих парфюмерией, с полок регулярно пропадают различные средства для лица, кремы и декоративная косметика.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные студенты придумали схему обмана бутиков с одеждой с помощью чеков. Они покупали один предмет одежды, затем срывали с аналогичных товаров магнитные клипсы и якобы возвращали по чеку покупку. Преступную группу сотрудникам полиции удалось раскрыть с помощью охранника одного из магазинов.