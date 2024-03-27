«Чай не успеет остыть»: военэксперт объяснил страх ВСУ перед «Цирконом» Военэксперт: сбить «Циркон» невозможно

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Сбить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» невозможно, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, поэтому ее до дрожи» боятся в ВСУ.

«Циркон» — наша гиперзвуковая ракета. ВСУшник или натовский наемник не успеет почистить зубы под Киевом, у него чай не успеет остыть, как попадет под удар. Хотя на Западе пытаются причислить боеприпас к аэробаллистическим, но это именно гиперзвук. Сбить ее невозможно, «Циркон», скорее всего, способен маневрировать во время полета, это заложено у нее в программе, — сообщил эксперт.

Он добавил, что даже если украинская ПВО засечет «Циркон» и попытается ее сбить, она начнет маневрировать, совершать зигзагообразные маневры, уклоняясь от противоракет. При этом бессилен будет даже ракеты ПВО Patriot, переданные Украине американцами.

(Ракета способна поражать - NEWS.ru) бетонные сооружения, заглубленные убежища, бункеры. Сооружения повышенной защищенности, прочности. Крупные объекты. Мы даже не знаем, на что способен «Циркон». Думаю, СВО покажет, — резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил использование гиперзвуковых ракет «Циркон» на Украине 29 февраля 2024 года. Американское издание Military Watch Magazine после этого сообщило о наступлении новой вехи в эволюции гиперзвукового оружия после первого в истории применения ракет «Циркон» в зоне СВО на Украине. Как отметили авторы статьи, у США сейчас нет подобного оружия, хотя с 2010-х годов финансирование проектов гиперзвукового вооружения значительно увеличилось.