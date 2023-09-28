«Церковь сатаны»: Милонов пообещал запретить гадалок и магов в России Милонов: Госдума запретит гороскопы, таро и оккультные обряды

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале сообщил, что в скором времени ГД законодательно запретит гадание на таро и другие «оккультные обряды». Он также отметил, что нарушением закона будет считаться публикация гороскопов и продажа услуг гадалок в соцсетях. По словам парламентария, все эзотерические товары и услуги должны будут проходить соответствующую регистрацию.

Открытие подобных магазинов и офисов просто недопустимо без соответствующей регистрации. Они должны сначала зарегистрировать свою церковь сатаны, если она будет зарегистрирована, в чем я сомневаюсь, — заявил депутат.

Ранее Милонов предложил обязать российские учебные заведения ввести единые требования к школьной форме. Идеальным вариантом, по его мнению, должен стать брендбук — перечень вариантов образов, из которых ребенок может собрать себе школьную одежду на собственный вкус. Он подчеркнул, что варианты формы обязательны, поскольку дети «не любят ходить во всем одинаковом». Но и единый брендбук необходим, считает Милонов: во избежание «сравниловок, когда один ребенок одет скромно, а другой щеголяет в костюме за 50 тысяч рублей».

Депутат и отец шестерых детей предостерег обеспеченных родителей от покупки брендовых вещей для детей в школу. По его мнению, дорогая одежда «портит ребенка и его отношения с коллективом». Дети могут начать завидовать и морально травить, резюмировал парламентарий.