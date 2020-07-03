ЦБ удалил скандальную публикацию об изъятии денег населения в войну

https://static.news.ru/photo/22154d92-bd2b-11ea-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администраторы аккаунта Банка России в Facebook удалили публикацию об истории Великой Отечественной войны, которая была посвящена экономической обстановке того периода в СССР. Решение об этом было принято под давлением интернет-пользователей, которые обрушились с гневной критикой на авторов текста.

В материале шла речь о блокировке вкладов советских граждан в банках, дополнительном налогообложении и изъятии средств населения. Однако изложенные исторические факты были восприняты неоднозначно: люди обвинили ЦБ в нагнетании обстановки.

Здесь был пост о теме финансов во время Великой Отечественной войны. К сожалению, многие неправильно его трактовали. Чтобы избежать дальнейших домыслов, мы удалили этот пост. Приносим извинения за неудачный текст, — сказано в заявлении Центробанка, размещённом вместо прежнего текста.

Тем не менее, исторический экскурс по-прежнему доступен в Интернете. Скриншоты публикации опубликовала в Telegram журналист RT Мария Баронова.

Изначальный рассказ, опубликованный 30 июня, был о том, какие меры государство предпринимало в тяжёлые военные годы. Таковых оказалось немало и с позиций мирного времени они воспринимаются как крайне непопулярные.

Так, власти предприняли целый ряд шагов по «мобилизации» средств людей. С первых же дней боевых действий было ограничено снятие наличных со вкладов, был введён военный налог, а также налоги на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги. Всё это было необходимо, чтобы пополнить бюджет и ограничить денежную эмиссию — избавиться от необходимости включать «печатный станок» на полную мощность.

Кроме того, были отменены отпуска. Компенсации за них перечислялись на вклады, но также были заморожены.

Если в 1940 году бюджет тратил на нужды населения больше, чем получал от него доходов, то в 1943 году денег было изъято больше, чем было потрачено раньше, сообщал регулятор со ссылкой на аналитическую записку центральной бухгалтерии Госбанка СССР от 28 августа 1944 года.

Впрочем, наряду с принудительными мерами, направленными на снижение инфляции, государство вело и широкую пропаганду добровольного сбора средств. Для этого использовались денежно-вещевые лотереи и государственные займы. В итоге в Фонд фронта граждане несли личные сбережения, золото и драгоценности. Отдавали даже домашний скот.

Таким образом, в годы войны советские граждане обеспечили примерно треть всех доходов государства и оплатили две трети расходов военного бюджета.

Такая правда оказалась слишком болезненной. В комментариях к публикации люди проводили параллели с нынешним «неспокойным временем» и подозревали, что именно сейчас этот рассказ появился неспроста. Некоторые, опасаясь за свои средства, пообещали забрать все деньги из банков. Звучали также призывы идти дальше и «по полной историю описывать» — коллективизацию, облигации госзайма, которые государство «втюхивало гражданам», денежные реформы, дефолт.

Поначалу администраторы аккаунта пытались объяснить, что давно уже рассказывают истории, посвященные юбилею Победы в Великой отечественной войны и что экономический уклон, учитывая характер организации, тоже очевиден. Однако в итоге публикацию удалили вовсе.

Впрочем, и это вызвало у граждан недовольство. Они упрекнули ЦБ в том, что всё равно «осадочек остался».

Ранее, как писал NEWS.ru, скандал разгорелся после парада Победы в Санкт-Петербурге. На трибуне неподалёку от губернатора Александра Беглова, внимательные зрители, наблюдавшие за действом по телевизору, заметили ветерана, на кителе которого красовался орден «Победа». Удивление вызвало то, что сейчас в живых не осталось ни одного кавалера этой высшей военной награды СССР. За всю историю кавалерами ордена «Победа» были 17 человек: лидеры и военачальники стран антигитлеровской коалиции.