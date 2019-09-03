https://static.news.ru/photo/875c373c-ceee-11e9-9f7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минимальные требования к страховым договорам, которые позволяют включать риски КАСКО в полис ОСАГО разработал Банк России. Проект опубликован на сайте регулятора.

В материалах ЦБ поясняется, что документ позволит не заключать отдельный договор по КАСКО, а внести информацию о нём в полис ОСАГО.

Полис автокаско в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы, - указано в сообщении ЦБ.

Важный момент – срок договора КАСКО должен совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, поясняет ЦБ РФ. При этом, когда закончится срок действия полиса ОСАГО, тогда буде прекращено и действие КАСКО.

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