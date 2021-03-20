ЦБ рассказал, что делать при «случайном» переводе денег от незнакомца

https://static.news.ru/photo/4182f7ce-344f-11eb-a694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russia Look/Global Look Press

Центробанк и эксперты по банковской безопасности дали несколько советов на случай, если на вашу карточку пришли деньги от неизвестных и они просят вернуть их.

В первую очередь банкиры напомнили, что у финансовых организаций есть такая функция, как возврат средств по заявлению. То есть, если человек ошибся, предложите ему сходить в ближайшее отделение своего банка и написать такое заявление.

Вам надо также позвонить в свой банк и сообщить, что поступил неизвестный перевод, а затем тоже написать заявление на возврат отправителю денег, которые были зачислены ошибочно, — цитирует экспертов РИА Новости.

Самостоятельно никому ничего переводить не нужно, так как часто этой схемой пользуются аферисты и вас могут просто обмануть.

Если человек сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими деньгами, то перед законом он чист, напомнили в ЦБ.

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