ЦБ изменит условия страхования банковских карт и бытовой техники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России предложил установить минимальные требования к двум видам имущественного страхования — страхованию банковских карт от мошеннических списаний и бытовой и электронной техники от кражи или повреждения, говорится в сообщении регулятора. Сейчас перечисленные виды страхования имеют низкий уровень выплат при высокой доле отказов в компенсации.

В Центробанке пояснили, что часто подобные страховки включают в себя защиту от рисков, в ходе реализации которой клиенту и так полагается выплата компенсации. Согласно законодательству, банк обязан возместить похищенные деньги с карты или включить ремонт в гарантию при поломке бытовой техники.

При этом из страхового покрытия исключаются наиболее существенные для потребителя риски (например, кража имущества или списание денег при нарушении правил пользования картой), — сказано в сообщении.

Для этого ЦБ планирует установить перечень рисков, обязательных для включения в страховку. В частности, страхование банковских карт должно включать защиту от списания средств без согласия клиента. Что касается бытовой техники, то страховка должна покрывать риски утраты, кражи или повреждения имущества.

Срок на выплату возмещения по таким страховкам сейчас не регламентирован, поэтому на практике бывает необоснованно долгим. Теперь убытки должны будут возмещаться в течение 30 дней, — пояснили в ЦБ.

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