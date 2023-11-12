Бывшую подругу блогера Хованского преследует сталкер «Mash на Мойке»: бывшую подругу блогера Хованского преследует сталкер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая подруга блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила, что подверглась преследованию сталкера, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, странный мужчина донимает ее и везде ходит за ней.

Нелюбова рассказала, что преследователь появился в октябре 2023 года. Сначала он присылал ей сообщения тревожного содержания: например, «предки велели найти тебя и сказали, где искать». А однажды он решил, что пришло время познакомиться лично, и подстерег ее около аптеки. Затем мужчина продолжил писать Нелюбовой со множества аккаунтов, хотя его сообщения массово «банились». В последний раз их встреча завершилась тем, что бывшая подруга Хованского спряталась от преследователя в служебном помещении магазина.

Чем дольше мужчина преследует девушку, тем его сообщения становятся более жуткими. Так, преследователь написал, что собирается принести жертвоприношение в ванной Нелюбовой. Он также похвастался купленным диском для болгарки, которой пообещал спилить ее дверь.

Честно говоря, я в таком ужасе, в каком не была давно. Если не удастся привлечь за угрозы, то дело не возбудят. А без постановления суда его даже на принудительное лечение не отправить, — написала Нелюбова.

Она собирается обращаться в полицию. По ее мнению, преследование со стороны мужчины тянет на угрозу убийством.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что Юрий Хованский сыграл свадьбу со своей возлюбленной Ксенией. Кроме того, канал опубликовал видео, на котором пара танцует на свадьбе, и ролик с церемонии бракосочетания. Отмечается, что Ксения примерно на 10 лет младше Хованского.