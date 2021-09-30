Бывший судья прокомментировал дело о госизмене основателя Group-IB Сачкова

Федеральный судья в отставке и профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин заявил, что в России есть механизмы для того, чтобы не допускать нарушения в делах о госизмене. По его словам, главное, чтобы они работали. Так он оценил перспективы уголовного дела о госизмене против основателя компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова, пишет Lenta.ru.

Пашин отметил, что многое будет зависеть от степени открытости процесса, от того, какую меру пресечения изберут обвиняемому, а также от заявлений защиты и прокурора.

Даже если в деле Сачкова есть тайна следствия, адвокат может рассказать о нарушениях, допущенных следователем или судом. Вообще, механизмы для того, чтобы не допускать нарушения в делах о госизмене, в России есть. Главное, чтобы они работали, — подчеркнул Пашин.

Ранее стало известно, что Сачкова арестовали в Москве 29 сентября, в офисе Group-IB прошли обыски. Гендиректор компании арестован до 27 ноября. По статье о госизмене (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сам он не признаёт вину в государственной измене, как и факт сотрудничества с разведкой иностранных государств.

Group-IB занимается кибербезопасностью и разрабатывает решения для предотвращения кибератак. Компания сотрудничает с ФСБ, Интерполом, Европолом и ОБСЕ.

Ранее NEWS.ru выяснил, кто такой Сачков, почему его задержали и как сейчас работает Group-IB.