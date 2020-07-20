Бывший глава колонии заступился за уральского отца Сергия

https://static.news.ru/photo/7767363e-ca55-11ea-93ea-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Генерал-майор Иван Жарков записал обращение в защиту скандального отца Сергия (Николая Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь.

В советское время Романов отбывал наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле, в которой Жарков был начальником. Генерал назвал ложью утверждение, что схимонах 36 лет назад был осуждён за убийство в колонии, сообщает «КП-Урал». По словам Жаркова, Романов принимал участие в строительстве на территории колонии храма в честь Святителя Николая Чудотворца. После УДО он напросился на встречу с Жарковым.

На приёме Романов попросил меня оказать помощь определиться в какой-либо монастырь. Зная его характеристику и деловые качества, я обратился с просьбой к архиепископу Викентию, в то время правящему архиерею Екатеринбургской епархии. Владыка принял решение направить Романова трудником в Алапаевский мужской монастырь, — отметил генерал.

Он добавил, что и там Романов лично способствовал строительству храма. Об отце Сергии Жарков только хорошего мнения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Отец Сергий 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса. После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений.