Бывший генерал-майор ФСБ объяснил причины стрельбы в Перми

Причины инцидента в Перми, в ходе которого нападавший расстрелял восемь человек и ранил ещё 24 из числа студентов университета, могут быть связаны с относительной доступностью травматического оружия и неуравновешенностью отдельных россиян. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил бывший генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

По словам военного, есть люди, «которые могут под влиянием сиюминутного гнева или раздражительности вот таким вот образом вести себя». Он добавил, что такие граждане обладают повышенной нервной возбудимостью и остро реагируют в том числе на несущественные обиды. Кроме того, ранее сообщалось, что стрельба велась из травматического оружия, что вызвало у эксперта новые вопросы: дальность полёта пули травматического оружия довольно невелика, и стрельба не закончилась бы смертельным исходом.

Пока надо ждать, разбираться, то ли это травмат, то ли это действительно какое-то огнестрельное оружие, — заявил он.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. В ходе инцидента погибли восемь человек, 24 пострадали. Личность нападавшего установлена. Предположительно, им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В настоящее время на месте происшествия работает ОМОН, стрелок задержан.