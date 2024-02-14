Бывшего магистра «Что? Где? Когда?» Новикова заочно арестовали в Москве Суд заочно арестовал адвоката Новикова по обвинению в фейках об армии

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Илья Новиков

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал по статье о фейках о российской армии адвоката Илью Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который почти 15 лет был знатоком программы «Что? Где? Когда?», сообщает ТАСС. Решение суда подразумевает арест на два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию РФ.

Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича <...> сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с его фактического задержания на территории РФ, — сказала представитель суда.

Согласно материалам дела, Новиков после начала СВО добровольно покинул Россию и вступил в ряды Сил теробороны Украины. По информации силовиков, до настоящего момента он принимает участие в деятельности противника. В частности, прошел военную подготовку, задействован в боевых действиях и ведет пропагандистскую работу.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Отмечается, что в свое время адвокат защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко.