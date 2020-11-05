Бывшая возлюбленная художника Павленского рассказала о пытках

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Бывшая возлюбленная Павла Павленского Оксана Шалыгина обвинила художника-акциониста в садистском насилии и пытках. По её словам, она столкнулась с «запредельным уровнем жестокости».

Как утверждает Шалыгина, в какой-то момент Павленский начал её ежедневно избивать. Как правило, художник метил в синяки, оставшиеся от прошлых побоев, что были на нижних частях тела. Он также заявлял, что девушка «заслужила самое ужасное отношение».

Я помню, у меня реально было чёрное тело, низ тела был чёрного цвета, ноги и всё остальное, дышать было больно, ощущение, что он мне пару рёбер сломал, — подчеркнула Шалыгина в беседе с порталом Wonderzine.

Девушка также добавила, что она рассталась с Павленским в ноябре 2018 года, уже после того, как художник вышел из французской тюрьмы.

Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году. В октябре того же года художник поджёг Банк Франции и был заключён в тюрьму. В сентябре 2018 года он освободился. Весной 2019 года Павленскому предъявили обвинение за распространение секс-видео из жизни французского политика Бенжамена Гриво.

Ранее NEWS.ru писал, что Павленский заявил о непричастности Александры де Таддео к публикации видео интимного характера, героем которого является Гриво.