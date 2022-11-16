Быстрое правосудие: чем чревато сокращённое зачитывание приговоров Верховный суд предлагает читать вслух только обвинение и решение судьи

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Пленум Верховного суда одобрил внесение в Госдуму поправок к законопроекту, который предполагает отказ от чтения вслух полного решения суда. Предполагается, что в зале заседаний прозвучат только вводная и резолютивная части приговора, то есть данные о подсудимом, статья, по которой он обвиняется, и решение суда. Адвокаты опасаются, что такие изменения приведут к возможности злоупотреблений и изменений текста приговора, а также сокращению открытости заседания.

Согласно предложению Верховного суда, судьи не будут зачитывать вслух оценки доказательств и выводы суда. Все эти данные будут вручаться сторонам уже после оглашения решения в виде текста. Сейчас закон требует вручения копий приговора сторонам в течение пяти дней с момента его оглашения, однако законопроект предполагает, что вручение будет происходить сразу же после оглашения.

Сам законопроект Верховный суд внес в нижнюю палату еще в мае 2017 года, однако до первого чтения он дошел только к ноябрю 2021 года. 9 ноября депутаты приняли его в первом чтении, но потребовали представить поправки. Пленум Верховного суда в поправках добавил норму о немедленном вручении копии приговора после оглашения вводной и резолютивной частей.

Оглашение приговора <...> нередко занимает продолжительное время, иногда до нескольких дней и даже недель <...>. При этом все присутствующие в зале судебного заседания заслушивают решение стоя, что весьма затруднительно для людей пожилого возраста и лиц, имеющих проблемы со здоровьем, — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Среди опрошенных NEWS.ru адвокатов предложение Верховного суда вызвало в основном неодобрение. Так, адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов уверен, что эти изменения крайне негативно отразятся на стороне защиты, так как до момента вручения приговора у суда останется возможность корректировать мотивировочную часть до вручения копии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, эксперт обратил внимание на тенденцию роста числа заседаний, проходящих в закрытом режиме. В таком случае общество не может следить за происходящим в суде. Узнать существо обвинения и доводы сторон наблюдатели могут только через комментарии сторон и при заслушивании приговора.

Очередное ущемление стороны защиты, учитывая ничтожное количество оправдательных приговоров, никоим образом не сможет улучшить отечественное правосудие, — подчеркнул он.

Президент «Союза адвокатов России» Игорь Трунов также негативно оценил инициативу Верховного суда. Он напомнил, что гласность — один из фундаментальных принципов судопроизводства. По его словам, аудиозаписи, которые стороны делают во время оглашения приговора, помогают зафиксировать документ. В противном случае на бумаге он может выглядеть не так, как во время заседания.

Бывают случаи, когда судья читает одно, а потом, когда читаешь решение, там написано другое. Если судья еще и читать не будет, то мы будем все сильно удивляться тем трансформациям, которые под ковром и с использованием «телефонного права» меняют изначальное решение, — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что решать следовало бы не проблему долгого чтения приговора вслух, а проблему несоблюдения процессуальных сроков. По его словам, суды и правоохранительные органы очень часто затягивают процесс, люди годами сидят в СИЗО в ожидании приговора.

Постоять дополнительные 15–20 минут или час или дело, которое разбирается три-пять лет — почувствуйте разницу. Аргумент неубедительный, особенно из уст тех, от кого зависит скорость судопроизводства. <...> Недопустимо упрощать фундаментальные принципы, прописанные в Конституции и в УПК. Конечно, судебной системе хотелось бы вообще полной вседозволенности. Мне кажется, это неправильный путь, — добавил он.

В то же время адвокат Леонид Соловьев не считает, что принятие законопроекта приведет к каким-то негативным последствиям. По его словам, подсудимые хотят услышать вердикт — «оправдан или виновен, а если виновен, то сколько получил», и оглашение этой части по новым правилам произойдет быстрее.

Довольно редко кто-то может понять, что говорит судья. Помимо того, что это юридические формулировки, которые содержатся в приговорах зачастую в избыточном количестве, еще и не очень понятно, не очень слышно. <...> В большинстве своем судьи читают приговор быстро, — добавил он.

В 2017 году, когда законопроект вносился в Госдуму, его уже критиковала Федеральная палата адвокатов (ФПА). Адвокаты отмечали тогда, что отказ от оглашения мотивировочной части усилит недоверие к суду в обществе. Кроме того, оно противоречит международному праву. Тогда же предложение критиковали в Совете при президенте по правам человека (СПЧ) — член объединения Тамара Морщакова говорила, что это путь к расширению фальсификаций.