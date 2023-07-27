Бут пояснил, почему Кеннеди-младшего не допустят к выборам в США Бут: на выборы в США пропустят только антироссийских кандидатов

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Виктор Бут

Кандидаты на пост президента США, чья повестка отличается от текущей американской политики, даже не смогут зарегистрировать свою кандидатуру, заявил член ЛДПР Виктор Бут. В комментарии для РИА Новости он уточнил, что такого рода деятелей, включая Роберта Кеннеди-младшего, будут отсеивать, так как Вашингтону необходим антироссийских бренд.

Бюрократия США не даст никакому кандидату выйти на выборы, ни Кеннеди, никому, туда пойдет антироссийский бренд, — сказал Бут.

Роберт Кеннеди-младший является племянником Джона Кеннеди, 35-го президента США, который был убит в 1963 году. Ранее Кеннеди-младший допустил возможность диалога между Москвой и Вашингтоном. Он также говорил, что именно американские власти несут ответственность за украинский кризис. По его словам, Вашингтон фактически заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от сделки с Москвой по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя это было ключевым предвыборным обещанием бывшего шоумена.

Очередные выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Как ожидается, кандидатом от демократов станет действующий глава Белого дома Джо Байден. Республиканцы, судя по данным опроса компании Rasmussen Reports, поддерживают кандидатуру Дональда Трампа.