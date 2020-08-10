Бурятские волонтёры собрали около 10 литров окурков на берегу Байкала

https://static.news.ru/photo/82a00b24-db0e-11ea-9b23-fa163e074e61_660.jpg Чингис Болотов Фото: bolotov_chingis/instagram.com

В Бурятии лидер КВН-вского движения и общественный деятель Чингис Болотов составил свой «мусорный хит-парад». Так, вместе с волонтёрами Болотов 8 и 9 августа провёл две эко-акции в Горячинске и на 4-5 км Спиртзаводского тракта.

На пятом месте «мусорного антирейтинга» оказались два больших ножа и аудиокассета.

Возможно, ножи выкинул повар-сушист, который слушал группу «Нэнси» на аудиокассете, — написал Болотов в своём Instagram.

В то же время четвёртое место заняли две коробки респираторов, а третье — детский автопарк из 13 машин, уточняет «МК Улан-Удэ».

На «почётном» втором месте оказались почти 10 литров окурков от сигарет, найденных на берегу в Горячинске. По словам Болотова, все эти окурки представляют собой символические лайки озеру Байкал.

Лидером антирейтинга стали 220 мешков с мусором, вывезенных со Спиртзаводской трассы.

Ранее NEWS.ru писал, что участникам акции «За чистый Байкал» удалось переплыть озеро за 15 часов. Они преодолели 48,5 км пути. На некоторых участках температура достигала +5 градусов по Цельсию.

Пловцы не использовали гидрокостюмы. В заплыве принимали участие трое мужчин и две женщины. Старт был дан в посёлке Выдрино.