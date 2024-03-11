«Бумажные пакетики»: назван дедовский способ вылечить ОРВИ и бронхит Терапевт Тимощенко: горчичники помогут при лечении ОРВИ и бронхита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Горчичники полезны при лечении ОРВИ, бронхита, пневмонии, миозита, невралгии, а также на фоне гипертонического криза, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик отметила: бумажные пакетики с горчицей действуют за счет согревающего или раздражающего (отвлекающего) эффекта.

Происходит раздражение кожи, расширение капилляров кожи, появление покраснения и ощущение тепла за счет притока крови. Традиционно горчичники использовались при ОРВИ, помогая при насморке, кашле и боли в горле. Прикладывали, как правило, к ногам (область икроножных мышц, стоп), а также к задней поверхности шеи, — добавила Тимощенко.

По ее словам, при гипертоническом кризе горчичники действуют за счет отвлекающего и местного сосудорасширяющего действия. Тимощенко подчеркнула: при ОРВИ и заболеваниях легких они оказывают согревающий эффект.

Механизм действия дедовского метода: при миозитах и невралгии — за счет согревающего и раздражающего действия, за счет переключения ощущений, преобладающих с поверхности кожи. При респираторных заболеваниях и заболеваниях легких — так же за счет согревающего действия. При гипертоническом кризе — за счет отвлекающего и местного сосудорасширяющего действия, — подытожила Тимощенко.

Ранее она рассказала, что горчичники категорически противопоказаны при индивидуальной непереносимости. Терапевт отметила, что данное средство также нельзя использовать при повреждениях кожи.