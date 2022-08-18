«Будет, как на Фукусиме»: в МИФИ объяснили последствия катастрофы на ЗАЭС Физик-ядерщик предрек ЗАЭС участь станции «Фукусима» в случае катастрофы

Фото: jn1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров заявил NEWS.ru, что последствия аварии на Запорожской АЭС будут сопоставимы с катастрофой на станции Фукусима. В то же время, по его словам, установленные на станции реакторы ВВЭР-1000 обладают достаточными возможностями и стабильностью аппаратов, чтобы не допустить катастрофы.

Если рассматривать все существующие на данный момент аварии на атомных электростанциях, то ближе всего к тому, что может произойти на Запорожской АЭС, это катастрофа на станции Фукусима, — заявил Тихомиров.

Фото: jn1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что в случае провокации на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию. По его словам, обстреливая станцию, ВСУ преследуют ряд целей, включая создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме.

В военном ведомстве напомнили, что принципиальной причиной аварий в Чернобыле и на АЭС «Фукусима» стал выход из строя систем обеспечения, нарушение энергоснабжения, обесточивание систем охлаждения. Это, в свою очередь, привело к перегреву ядерного топлива и разрушению реактора.