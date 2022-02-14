Брянского депутата будут судить за изнасилование школьниц

Суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетними и несовершеннолетними девочками, а также в вовлечении в занятие проституцией, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следственными органами <...> завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов Брянской области, обвиняемого в половом сношении и развратных действиях с лицами, достигшими двенадцатилетнего возраста, но не достигшими четырнадцатилетнего возраста, — отметили в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый у cебя дома в городе Дятьково Брянской области с июля 2016 года по апрель 2021 вcтупал в половую связь с несовершеннолетними девочками в возраcте от 13 до 16 лет, испытывавшими материальные и жизненные трудности, и платил им за это деньги. Парламентарию их также за вознаграждение подыскивала и приводила его знакомая. Половое cношение с несовершеннолетними обвиняемый записывал на камеру мобильного телефона, закамуфлировaнного под бутылку и банку.

В ходе обыска у депутата также было обнаружено незаконно приобретённое оружие.

8 февраля вступил в силу закон о пожизненном тюремном заключении для педофилов. Он касается педофилов-рецидивистов, а также тех, кто совершил насильственные действия над двумя или более несовершеннолетними лицами.