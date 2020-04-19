Британское посольство в Москве поздравило россиян с Пасхой

https://static.news.ru/photo/236c8d9c-8228-11ea-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители посольства Великобритании в Москве поздравили граждан РФ с Пасхой, которая в 2020 году отмечается 19 апреля. Текст был опубликован на странице дипмиссии в социальной сети.

Также к поздравлениям присоединилось генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге.

Посольство Великобритании в Москве и генеральное консульство в Екатеринбурге поздравляют с праздником светлой Пасхи всех, кто отмечает его сегодня! — написано на странице дипмиссии в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин обратился к православным христианам и гражданам страны. Он поздравил их с праздником Пасхи.

Российский лидер записал видеообращение на фоне камина. На записи политик сидит в кресле, а рядом с ним расположен столик с куличом, чаем и яйцами.