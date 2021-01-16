Подводные камни: какие ошибки совершают россияне, заключая брачный договор

Популярность брачного договора в России растёт. По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), в последние несколько лет его ежегодно заключают около 100 тысяч пар. Для сравнения: в 2014-м россияне подписали всего 28 тысяч договоров. Несмотря на это, такого рода соглашения в России по-прежнему не так популярны, как на Западе. И юридическая подкованность жителей страны в вопросах составления документа сильно страдает. Нередко они включают в него условия, противоречащие закону. О том, как правильно составить брачный договор и как он характеризует отношения в паре, — в материале NEWS.ru.

Данный документ регулирует отношения супругов по поводу имущества — как личного, так и совместно нажитого, — и имеет юридическую силу только в случае, если его заверил нотариус. В отличие от Запада, в России брачный договор не может регулировать права и обязанности супругов в отношении детей. При составлении документа это нужно учитывать в первую очередь, заявила в разговоре с NEWS.ru зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России, адвокат Виктория Шакина.

Порой россияне включают в текст брачного договора условие о том, что один из супругов лишается всего имущества в результате измены или пьянства. В суде оно будет признано недействительным, поясняет адвокат. Полностью лишить одного из партнёров нажитого в браке имущества или передать ему слишком мало по закону нельзя, так как подобные условия ставят человека в крайне неблагоприятное положение.

На тех же основаниях можно оспорить брачный договор, по условиям которого один супруг обязан выплачивать все кредиты, а другому переходит имущество, например квартира.

В судебной практике встречается признание недействительным документа, который был заключён в тяжёлой жизненной ситуации: при наличии серьёзного заболевания у одного из супругов или же при конфликтных отношениях между мужем и женой. С такой же проблемой можно столкнуться в случае, если в момент составления контракта один из супругов страдает психическим расстройством или не способен понимать значение своих действий, хотя и является дееспособным, поясняет Шакина.

Кроме того, суд может признать фиктивным и, соответственно, недействительным договор, который был заключён после возникновения финансовых трудностей у партнёров, когда существует риск признания одного из супругов банкротом. Документ в таком случае нередко составляется для того, чтобы вывести имущество из конкурсной массы и лишить кредиторов возможности обратить на него взыскание, рассказывает адвокат.

Если один из супругов знает, что может быть вскоре признан банкротом и его доля нажитого в браке имущества будет продана для погашения долгов, он может незаконно попытаться спасти свою часть имущества и заключить брачный договор, в котором передаёт всё своё имущество жене. При отсутствии веских причин к такой перемене данный контракт также будет признан недействительным и имущество супруга будет реализовано для кредиторов. Виктория Шакина зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России, адвокат зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России, адвокат

После заключения брачного договора необходимо сообщить о нём своему кредитору, поясняет Шакина. В противном случае он является лицом, которое юридически не связанно с изменением режима имущества супругов. В таких условиях кредитор по-прежнему вправе требовать обращения взыскания на имущество, которое, согласно брачному договору, перешло супругу должника.

Так, например, если супруг в брачном договоре указал, что его автомобиль переходит в личную собственность жены и не уведомил об этом своих кредиторов, то для погашения долга они вправе требовать продажи этого автомобиля, хотя собственник и изменился, — пояснил зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов РФ.

Брачный договор и семейные отношения

Сегодня в России брачные контракты чаще всего заключают люди, которые ранее уже состояли в официальном союзе и не понаслышке знают о сложностях при разделе имущества. К такому договору также нередко прибегают состоятельные люди, рассматривающие свой союз как некий проект, который объединяет и распределяет ресурсы партнёров. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Лидия Гордеева.

Между тем популярность брачного договора в России не идёт ни в какое сравнение с Западом, где такой контракт давно является нормой. И дело здесь не в том, что россияне более романтичны, нежели прагматичные европейцы. В нашей стране люди годами могут жить друг с другом, даже если между ними давно нет никаких отношений — только ради квартиры, бизнеса и других материальных благ, отметила Гордеева.

Причина, по которой россияне пренебрегают брачным контрактом, кроется в менталитете. С одной стороны, люди не желают связывать себя обязательствами. Ведь пункты контракта придётся выполнять, а о данных на словах обещаниях можно благополучно забыть. С другой стороны, многие россияне не знают своих прав и не умеют себя защищать с юридической точки зрения.

Кроме того, многие пары не заключают договор из-за страха обидеть своего партнёра и показаться меркантильными. Ведь наличие контракта порой наводит на мысли об отсутствии доверия. И мало кто осознаёт, что данный документ регулирует отношения материальные, а не эмоциональные. Конечно, контракт не может лежать в основе семьи, если только она не была создана по каким-либо деловым причинам. Однако брачный договор может освободить двух участников будущего союза от неоправданных ожиданий и претензий друг другу. И два любящих человека могут спокойно заниматься развитием отношений, зная «правила игры». Лидия Гордеева психолог психолог

При этом стоит понимать, что если при вступлении в брак один из супругов не созрел для заключения договора, не следует толкать его на этот шаг. В противном случае контракт может стать скрытым камнем преткновения, который помешает развитию здоровых и гармоничных отношений в семье, подытожила Гордеева.