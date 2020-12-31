Борис Корчевников встретил Новый год в храме

Ведущий передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» и по совместительству генеральный директор православного телеканала «Спас» встретил Новый год в храме. Он провёл его за работой, находясь в команде журналистов, обеспечивающих телетрансляцию праздничной литургии.
Впрочем, отметил журналист, новогодняя ночь в храме хороша в любой ипостаси.
Уже проверял: если год встречаешь в храме, он складывается потом невероятно, — написал Корчевников в Instagram.
Он добавил, что «здорово заходить в новый год с молитвой».