16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Борис Корчевников встретил Новый год в храме

11:37, 01 января 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» и по совместительству генеральный директор православного телеканала «Спас» встретил Новый год в храме. Он провёл его за работой, находясь в команде журналистов, обеспечивающих телетрансляцию праздничной литургии.

Впрочем, отметил журналист, новогодняя ночь в храме хороша в любой ипостаси.

Уже проверял: если год встречаешь в храме, он складывается потом невероятно, — написал Корчевников в Instagram.

Он добавил, что «здорово заходить в новый год с молитвой».

Ранее телеведущий признался, что больше не одинок, и показал, кто теперь ждёт его дома. Как писал NEWS.ru, новым членом семьи журналиста оказался котёнок, которого он буквально спас от гибели.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео