Борис Корчевников встретил Новый год в храме

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ обнародовал прогноз по детской рождаемости в мире в 2021 году. По данным организации, средняя продолжительность жизни малышей, появившихся на свет 1 января 2021-го, составит 84 года.

Первый младенец осчастливил родителей на архипелаге Фиджи в тихом Океане. Эксперты считают, что 1 января акушеры примут 371 тысячу детей. Свыше 50% из них — в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане,...