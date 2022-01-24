Большинство россиян выступило за отмену ЕГЭ

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) поддерживается 60% россиян, только 7% являются его сторонниками. При этом каждый четвёртый россиянин считает, что к такому экзамену «уже все привыкли», следует из результатов исследования банка «Открытие», сообщает РИА Новости.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остаётся негативным, — отметили авторы исследования.

Они обратили внимание, что хуже всего к ЕГЭ относятся на Северном Кавказе (против 75% респондентов), а наиболее лояльны к экзамену в Москве и Московской области (против 55%). На безразличное отношение к ЕГЭ указали ещё 7% россиян.

Исследование проводилось в январе среди одной тысячи россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что средний проходной балл ЕГЭ для поступления на «бюджет» в 2021 году снизился по России до 70,3. Снижение случилось впервые за десять лет, следует из результатов мониторинга качества приёма в российские вузы, подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Тенденция не затронула платный приём. Здесь в 2021 году средний балл по стране вырос на 0,4.