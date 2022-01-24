Большинство россиян выступило за отмену ЕГЭ

Опрос банка «Открытие»: 60% россиян считают, что ЕГЭ следует отменить
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:09, 25 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) поддерживается 60% россиян, только 7% являются его сторонниками. При этом каждый четвёртый россиянин считает, что к такому экзамену «уже все привыкли», следует из результатов исследования банка «Открытие», сообщает РИА Новости.
Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остаётся негативным, — отметили авторы исследования.
Они обратили внимание, что хуже всего к ЕГЭ относятся на Северном Кавказе (против 75% респондентов), а наиболее лояльны к экзамену в Москве и Московской области (против 55%). На безразличное отношение к ЕГЭ указали ещё 7% россиян.
Исследование проводилось в январе среди одной тысячи россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Ранее стало известно, что средний проходной балл ЕГЭ для поступления на «бюджет» в 2021 году снизился по России до 70,3. Снижение случилось впервые за десять лет, следует из результатов мониторинга качества приёма в российские вузы, подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Тенденция не затронула платный приём. Здесь в 2021 году средний балл по стране вырос на 0,4.