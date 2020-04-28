Большинство россиян после карантина хотят встретиться с близкими

https://static.news.ru/photo/72dd7514-894c-11ea-928a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство россиян после карантина мечтают увидеться с близкими людьми, а не идти в бар. Об этом стало известно в результате опроса, проведённого совместными усилиями специалистов Mail.ru Group и ResearchMe.

Оказалось, что встречу с близкими предпочтут 53% респондентов, тогда как отправиться в питейное заведение хотят лишь 15%. Также выяснилось, что россияне на карантине чаще «посещают» музеи, а не вечеринки в Сети — 23% против 5%.

Кроме того, опрос показал, что во время изоляции самыми любимыми занятиями россиян являются просмотр кино, ознакомление с искусством и не только. Также опрошенные заметили, что им нравится учиться онлайн и получать домой продукты.

Подавляющее большинство россиян следят за новостями про коронавирус (91%), но меньше половины считают их полезными (42%), говорится в обнародованных результатах исследования.

Как ранее писал NEWS.ru, 60% считают, что в России предпочтительны жёсткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.