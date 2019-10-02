https://static.news.ru/photo/642a63e2-e4f6-11e9-9ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont./Global Look Press

59% россиян не хотели бы, чтобы их дети учились за рубежом. Противоположной позиции придерживается треть респондентов. Причём образование в других странах отечественному предпочитает в основном молодое поколение, до 34 лет.

Исследование проводил ВЦИОМ. Среди причин, почему люди не хотят отправлять своих детей и внуков учиться за пределы России, есть две основные. Это убеждённость, что отечественное образование ничуть не хуже «западного», а также следование поговорке — «где родился, там и пригодился».

Респонденты, желающие, чтобы их потомки поступили в вузы других стран, наоборот, говорят, что основным стимулом здесь выступает качество обучения. Они считают, что на западе у их детей будет возможность получить современное, углублённое и престижное образование. В списке стран, куда их дети или внуки могли бы поехать учиться, лидируют Англия (38%), Германия (19%) и США (16%).

Как ранее писал News.ru, часть россиян считает, что высшее образование не гарантирует успешную карьеру. Такие данные приводит компания HeadHunter, ссылаясь на результаты проведённого опроса населения. 13% россиян не получали высшее образование и не планируют исправить это в будущем, так как, по их мнению, это не гарантирует успешное трудоустройство. Более половины из них после школы получили среднее специальное образование, а 38% сразу пошли работать.