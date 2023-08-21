Большинство россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье

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К аренде жилья хотя бы раз в жизни прибегали 63% россиян, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах». 25% из них снимают недвижимость на текущий момент.

При выборе съемного жилья 58% россиян предпочитают однокомнатную квартиру, 24% арендуют двух- или трехкомнатное жилье, 12% выбирают таунхаус или загородный дом, а 6% останавливают свой выбор на студии.

Основной причиной, по которой россияне предпочитают арендовать жилье, является желание не быть привязанным к одному месту, что отметили 57% опрошенных.

Среди других причин, по которым респонденты выбирают арендное жилье, следующие: работа требует частых переездов — 13%; недостаток средств для покупки собственной квартиры — 10%; собственное жилье сдают в аренду, а сами снимают — 9%; отсутствие желания брать ипотеку — 9%.

При этом 64% россиян считают, что ипотека выгоднее аренды жилья.

При выборе съемного жилья россияне уделяют внимание следующим факторам: стоимость аренды — 33%; удачное расположение квартиры — 25%; близость к месту работы или учебы — 24%; качественный ремонт — 23%; развитая транспортная инфраструктура — 21%.

Ранее страховщики провели социологический опрос, по результатам которого выяснилось, что 56% россиян недовольны ростом стоимости аренды квартиры за последний год. При этом 58% респондентов рассказали, что платят за съемную недвижимость от 40 до 60 тысяч рублей в месяц.