Большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5c83295e-87ca-11ea-bfe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Индекс самоизоляции, составляемый «Яндексом», составляет в Москве 3,9. Это значит, что большинство жителей остаются дома.

Показатель рассчитывается от нуля до пяти, где минимальное значение — полное несоблюдение карантина, а максимальное — повсеместное соблюдение ограничительных мер.

Днём ранее в это же время показатель был примерно таким же, однако к середине дня, как писал NEWS.ru, он снизился до 3,7 — в градации «Яндекса» это обозначено как «на улице много людей».

До 1 мая в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции.