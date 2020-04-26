Большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции

Индекс самоизоляции, составляемый «Яндексом», составляет в Москве 3,9. Это значит, что большинство жителей остаются дома.
Показатель рассчитывается от нуля до пяти, где минимальное значение — полное несоблюдение карантина, а максимальное — повсеместное соблюдение ограничительных мер.
Днём ранее в это же время показатель был примерно таким же, однако к середине дня, как писал NEWS.ru, он снизился до 3,7 — в градации «Яндекса» это обозначено как «на улице много людей».
До 1 мая в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции.
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