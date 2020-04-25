Большинство москвичей продолжают соблюдать самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/e165f616-86fc-11ea-904a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве днём индекс самоизоляции снизился по сравнению с предыдущим значением до 3,7 по пятибалльной шкале.

Накануне в это же время показатель был равен 3,1, а неделю назад индекс составил 3,9. По оценке сервиса компании «Яндекс», большинство людей сейчас находятся дома.

В ряде городов Подмосковья похожая ситуация, там также был зафиксирован индекс 3,7. Меньше всего жителей, которые соблюдают самоизоляцию, оказалось в Котельниках (2,9), Солнечногорске (2,9), Егорьевске (3,0), Пушкино (3,0), Ногинске (3,0) и Клину (3,0).

Индекс самоизоляции рассчитывается на основе данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Он сравнивает активность горожан на сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Как писал NEWS.ru, региональные режимы самоизоляции стали вводить в России после 28 марта, когда начались объявленные президентом нерабочие дни. В Москве, Подмосковье и нескольких других регионах РФ гражданам запретили перемещаться по городам без пропусков.