«Больше рока, больше харизматичности»: россиянкам раскрыли тренды весны Стилист Лисовец посоветовал россиянкам отказаться от оверсайза весной

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В тренде весны-2024 женственность, поэтому на смену стилю гранж и оверсайз-вещам приходит более элегантная, сексуальная одежда, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» стилист Влад Лисовец. Он посоветовал выбирать вещи, подчеркивающие силуэт, обращать внимание на полупрозрачные ткани и мини-юбки. Также, по мнению эксперта, в моде остается одежда из кожи и пиджаки.

Я посоветую полностью отказаться от гранжа и оверсайза, потому что это осталось в прошлом. Больше элегантного, больше рока, больше харизматичности. Это кожаная одежда, кожаные плащи, пиджаки, юбки. Сексуальность — мини, открытые ноги либо открытые плечи. Очень много именно такой откровенной сексуальности через, допустим, полупрозрачные ткани, — сказал Лисовец.

Он рекомендовал отказаться от спортивной одежды, собираясь на прогулку или в гости, больше внимания обращать на элегантную обувь, выбирать более приталенные и облегающие силуэты. При этом стилист отметил, что одежда с большими плечами остается в тренде.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что образы становятся более строгими и геометричными. Приталенность относится практически ко всем предметам одежды — от жакетов и платьев до пальто. Кроме того, в моду входит бельевой стиль: одежда с кружевными и полупрозрачными вставками, бретельками и лямками, а также образы с нижним бельем напоказ.