Больше 600 человек заразились коронавирусом в Подмосковье за сутки

https://static.news.ru/photo/bfc2ae84-8664-11ea-b62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Оперативный штаб по коронавирусу Московской области сообщил о распространении COVID-19. За сутки заразились 611 человек.

Всего на территории региона зарегистрировано 7889 случаев инфицирования. 262 из них выздоровели и выписались, 66 умерли, говорится в Telegram оперштаба.

Ранее NEWS.ru писал, что число новых пациентов с коронавирусом, поступающих в больницы Подмосковья, ежедневно сокращается на 1-2%.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.