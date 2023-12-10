Бывший член ОПГ помог раскрыть убийство 30-летней давности Член Тамбовской ОПГ пришел в ФСБ и признался в убийстве двух мужчин в 1993 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 59-летний бывший член Тамбовской ОПГ Сергей Мирошник пришел в управление ФСБ на Литейном проспекте и признался в двойном убийстве, сообщает «Фонтанка». По его словам, в 1993 году он подорвал двоих неприятелей — Виталия Архипова и Виктора Михеева, которые мешали в освоении рынка редких металлов. Атака была устроена в окрестностях рынка на улице Решетникова.

Член ОПГ пояснил следователям, что ранее у него умерла жена и сам он серьезно болен. В итоге мужчина решил сдаться силовикам, чтобы закончить жизнь без тайн.

Сейчас Мирошник задержан на двое суток. Следователям он сказал, что орудия убийства сбросил в Обводной канал.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали участников банды, которым инкриминируется совершение более трех десятков преступлений, включая убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. По данным МВД, участники совершали преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других регионов в период с 1998 года по настоящее время. Лидерами группировки являлись бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России, который погиб в 2006 году в ДТП.