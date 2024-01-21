«Болезни повалились»: Битюцкая о возможной причине смерти актера Вашедского Актриса Битюцкая заявила, что у актера Вашедского были проблемы с ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможной причиной смерти актера Виталия Вашедского могли стать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), заявила NEWS.ru актриса театра и кино Ольга Битюцкая. По ее словам, он мог надорваться на последних съемках.

У Виталия были съемки летом, вскоре выйдет фильм военный, и я полагаю, что это была его последняя работа. Что-то там произошло, может он надорвался, устал. Я слышала, что у него были проблемы с желудочно-кишечным трактом. И после этот клубок завертелся, и болезни повалились на него одна за одной, — сообщила она.

Битюцкая добавила, что не знает, что стало конкретной причиной смерти я не знаю. По ее словам, Вашедский сам не говорил ей о своих болезнях по телефону.

Сегодня, 21 января, в театре на Таганке сообщили, что российский актер театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. О причинах кончины пока не сообщается. Артист был известен зрителю по работам в фильмах и сериалах, в частности по роли майора Буряка в «ДМБ».

До этого российский актер театра и кино Сергей Гавлич, сыгравший в фильме «Утомленные солнцем — 2», ушел из жизни на 75-м году жизни. Артист умер в станице Братковке Краснодарского края.

Также стало известно о смерти народного артиста СССР художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Ему было 88 лет. По словам его внучки, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь.