Более тысячи писем написали юнармейцы ЗВО на фронт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юнармейцы общевойсковой армии Западного военного округа написали более тысячи писем для участников специальной военной операции в рамках всероссийской акции «Письмо солдату», передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В рамках этой инициативы школьники выразили слова благодарности и поддержки военнослужащим. Многие из них также приложили к письмам свои рисунки.

В рамках проведения всероссийской акции «Письмо солдату» по поддержке военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, более 1 тысяч писем было написано юнармейцами общевойсковой армии Западного военного округа для дальнейшей отправки в группировку войск «Запад», — заявил представитель Минобороны РФ.

По информации ведомства, часть юных патриотов создала тематические открытки и творческие работы. Юнармейцы указали обратные адреса, выразив желание получить ответ от военнослужащих, если это будет возможно. Всего в акции приняли участие более 700 юнармейцев, находящихся под покровительством общевойсковой армии Западного военного округа.

Ранее юнармейцы Подмосковья съездили к коллегам в ДНР и пригласили их на конкурс «Девушки в погонах» в Московскую область. Гости из России выразили свою поддержку и передали в Донецк подарки, в том числе книги от библиотеки Павловского Посада.