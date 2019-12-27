https://static.news.ru/photo/0fe6dfe4-28bd-11ea-9ea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по столице изъяло свыше трёх тысяч упаковок снюса на складе в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По её данным, складское помещение расположено на юго-востоке города.

На территории одного из складских помещений Восточного административного округа столицы оперативниками обнаружено более 3 тысяч упаковок никотиносодержащей смеси, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

По факту случившегося возбуждено административное расследование. Рассматривается вопрос об экспертизе снюса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Совет Федерации предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.