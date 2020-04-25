Более трёх тысяч человек выздоровели от COVID-19 в Москве

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Число переболевших коронавирусом москвичей и выздоровевших после лечения составило 3 047. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 312 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 047, — приводит её слова ТАСС.

По её словам, за минувшие сутки в российской столице был побит рекорд по числу выписанных пациентов. Предыдущий был установлен 24 апреля — тогда выздоровели после болезни 287 человек.

Ранее глава центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России в последнюю неделю колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Такие скачки могут говорить о выходе на плато по заболеваемости, писал NEWS.ru.