Более трети россиян признались, что передаривают подарки

https://static.news.ru/photo/dfa03ce4-3dd9-11eb-bc65-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Среди жителей России 34% признались, что склонны передаривать подарки, при этом 31% делают это время от времени, а 3% — всегда. Большинство граждан (54%) всё же предпочитает оставлять подарки себе.

Женщины передаривают подарки чаще мужчин. Так, вариант «иногда» называли 25% респондентов мужского пола против 37% женского.

Среди самых популярных подарков, которые россияне планируют дарить в этом году, оказались сувениры — 35%, парфюмерия или деньги — по 18%, техника и косметика — по 14%. Кроме того, 8% опрошенных планируют дарить ювелирные изделия, 6% — книги, 3% — туристические поездки. Ещё 30% пока не определились с подарками.

Как отметил доктор социологических наук Андрей Милёхин, для большинства людей подарок в первую очередь является вниманием со стороны друзей или членов семьи, а сувениры хорошо укладываются в данную концепцию.

А тот факт, что многие выбирают просто дарить деньги, объясняется тем, что пришло более рациональное и функциональное поколение, но тем не менее ничто не может заменить внимание, тепло, — добавил он.

Исследование прошло в ноябре 2020 года. В нём приняли участие 1500 россиян старше 18 лет, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, большинство россиян считают, что в уходящем 2020-м не было ничего хорошего, однако 6% респондентов признались, что год стал для них удачным.