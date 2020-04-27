Более трети заразившихся за сутки коронавирусом москвичей моложе 45 лет

https://static.news.ru/photo/2402ae10-8865-11ea-9688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве более 41% новых пациентов с COVID-19 — люди моложе 45 лет. Ещё 5,5% — дети.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом в столице. За последние сутки в городе выявлен 2 871 новый случай заражения.

Из них 39,5% составляют люди от 46 до 65 лет, 41% — от 18 до 45 лет, 9% — граждане от 66 до 79 лет, 5,5% — дети и ещё 5% составляют пожилые люди старше 80 лет, передаёт ТАСС.

NEWS.ru

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что РФ заняла девятое место в списке стран по количеству выявленных больных коронавирусной инфекцией, обогнав Китай. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба и проекта Университета Джонса Хопкинса (США).