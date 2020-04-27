Более шестисот новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье

За сутки в Московской области зафиксировано 638 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщили в подмосковном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Всего на сегодняшний день в области зафиксировано 9708 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе выздоровели 319 человек, 69 скончались.
Ранее NEWS.ru писал о том, что добровольцы в Подмосковье оказывают огромную помощь населению региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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