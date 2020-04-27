Более шестисот новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/553df774-77b1-11ea-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в Московской области зафиксировано 638 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в подмосковном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в области зафиксировано 9708 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе выздоровели 319 человек, 69 скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что добровольцы в Подмосковье оказывают огромную помощь населению региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.