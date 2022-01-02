Более двух третей россиян заявили о желании сменить работу в 2022 году

Свыше двух третей россиян (71%) планируют сменить место работы в 2022 году. Большинство из них (76%) ожидают, что на новом месте у них будет более высокая зарплата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Более половины респондентов (58%) отметили, что надеются на адекватный коллектив на новой работе, 37% объяснили желание сменить работу стремлением к карьерному росту.

Треть опрошенных рассказали, что хотят поменять работу ради возможности обучения, 27% отметили, что им важна близость работы к дому, 22% рассчитывают, что будут работать на новом месте в удалённом режиме. Ещё 12% заявили, что им нужна работа, где не будет дресс-кода.

Из числа тех, кто решил перейти на другое место работы в 2022 году, 39% респондентов отметили, что хотят сменить и профессию. При этом половина из них (49%) в настоящее время ищут подходящие вакансии по новым специальностям, а 29% пока только изучают круг потенциально подходящих профессий.

Опрос проводился в декабре 2021 года. В нём участвовали более пяти тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что в прошлом году место работы сменили 36% россиян. При этом 12% из них освоили новую профессию. В качестве основных причин смены работы респонденты называли конфликты с начальством и коллегами и неподходящий график.