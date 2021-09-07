Более 70% россиян заявили о незащищённости от утечек данных

ВЦИОМ провёл опрос об отношении россиян к сбору, использованию и безопасности личных данных. Оказалось, что более 70% опрошенных граждан считают, что они уязвимы для утечек персональных данных. При этом только 15% из всего числа респондентов понимают, для чего персональные данные могут использоваться. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМа.

Так, 74% россиян заявили о незащищённости от утечек. 10% считают, что данные, которые они передавали госучреждениям, могут быть даже незаконно проданы. Также 26% полагают, что госорганы могут использовать данные, «чтобы взять под контроль жизнь людей».

Что касается понимания их использования, оказалось, что только 47% опрошенных «что-то слышали» на эту тему, но не знают точно, для чего могут использоваться персональные данные. А ещё 37% ничего не знают об этом.

Отмечается, что за минувший год почти половина россиян передавала данные для получения банковских услуг, 46% давали разрешение на определение своей геолокации и 38% делились фотографиями и другой личной информацией в соцсетях.

Ранее сообщалось, что база данных людей, которые отправляли деньги в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иноагентом и запрещённой экстремистской организацией), появилась в Интернете. NEWS.ru ознакомился со списком.